Nuova frode informatica, prelievi a raffica su carta di donna

Il danno questa volta è stato di pochi euro. Dieci prelievi di poco più di un euro ciascuno. Per fortuna la vittima, una quarantasettenne di Agrigento se accorta in tempo che, qualcuno, prelevava soldi dalla sua “PostaPay Evolution”, carta sulla quale le sarebbe stato accreditato lo stipendio.

La donna, che ha subito bloccato la carta, s’è presentata all’ufficio Denunce della Questura, in via Crispi, ed ha formalizzato la denuncia ai poliziotti della sezione Volanti, che hanno già trasmesso il fascicolo ai colleghi della polizia Postale di Palermo. Spetterà a loro avviare le indagini per provare ad arrivare all’identificazione dell’autore della frode informatica.