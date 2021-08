Furto in casa, sradicata cassaforte con i gioielli

Furto in un’abitazione in territorio di Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi sono penetrati in una casa di contrada “Zubbia”, e dopo avere messo tutto a soqquadro, addirittura avrebbero sradicato da una parete una cassaforte che, a quanto pare, conteneva gioielli. Dopo la scoperta sul posto si sono portati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Non è ancora nota l’entità del bottino. Ad agire sarebbero stati dei malviventi già pratici di furti in abitazioni. Nella zona si sono portati gli esperti della Scientifica alla ricerca di tracce, o altri elementi utili, a risalire ai responsabili.