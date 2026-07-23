Un vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta è morto ieri dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo.

La vittima è Alessandro Marchì, 59 anni, ed era servizio al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta. Lascia moglie e tre figli.

Un suo collega, colto anch’egli da malore durante l’intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ed è stata necessaria l’evacuazione di diverse famiglie.

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