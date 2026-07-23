Non ha comunicato la presenza di quattro turisti ospiti nel suo Bed & breakfast nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Lo hanno scoperto gli agenti della Digos della Questura che, negli ultimi giorni, stanno effettuando una serie di controlli principalmente sul fenomeno dell’abusivismo nella località balneare agrigentina.

A finire nei guai il titolare della struttura ricettiva. Si tratta di un quarantenne agrigentino, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per mancata comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.

Durante l’accertamento, infatti, gli agenti hanno riscontrato la presenza dei turisti alloggiati. I nominativi non erano stati comunicati alla Questura così come prevede la legge.

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