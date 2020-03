VIDEO/ freddo e pioggia, ecco Agrigento mercoledì 25 marzo – LIVE

l’Inverno torna a ruggire. Mercoledì 25 marzo, apriamo la consueta finestra sulla città fantasma, oggi anche bagnata da una pioggia battente.

E’ una Agrigento triste e silenziosa quella che appare oggi , mercoledi 25 marzo, in una giornata fredda, piovosa e ventosa come se fosse tornato l’inverno!

Il centro della città e’ completamente deserto con saracinesche e serrande abbassate. Nessuno in strada, passano solamente pochissimi autobus vuoti o quasi.

Grazie sempre alle forze dell’ordine che presidiano il territorio a medici, infermieri, farmacisti e volontari che svolgono il loro lavoro unitamente a supermercati, trasportatori e botteghe artigianali.

Il dato che emerge, in Sicilia ed in città è quella di una tendenza in aumento dei casi di Covid 19.

Fra qualche ora l’ appuntamento in video conferenza tra la Prefettura di Agrigento e la stampa per l’aggiornamento del bollettino oltre al consueto aggiornamento giornaliero su FB del sindaco Firetto. Bisogna tenere conto della situazione, dinamica e in continuo aggiornamento, e della differenza tra gli Enti nell’orario di rilevamento e accertamento dei casi.

Il dato fornito dalla Prefettura, considera un caso in più ad Agrigento che dai cinque di ieri salgono a sei.

Questa settimana e la successiva sono le due settimane cruciali nelle quali si capirà meglio la situazione.

Ricordo l’inasprimento delle sanzioni da 400 a 3000 euro per chi non rispetta i divieti di circolazione.

L’invito rimane sempre lo stesso restate a casa.

Ce la faremo.