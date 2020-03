Blitz al mercato ortofrutticolo di Villaggio Mosè. Controllati commercianti e lavoratori

Controlli serrati in tutto il territorio di Agrigento per verificare il rispetto delle norme vigenti atte a contrastare la diffusione del virus Covid19. Il Sindaco Lillo Firetto ha reso noto che questa mattina, alle 4, agenti della polizia Municipale unitamente ai carabinieri, e alla polizia di Stato, hanno effettuato un controllo presso il mercato ortofrutticolo di via Sirio, al Villaggio Mosè (nella foto).

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati controlli su tutti i presenti all’interno del mercato per verificare il possesso della concessione e le documentazioni comprovanti l’acquisto e il trasporto delle merci destinate alla filiera.

Quello di stamane è il secondo controllo effettuato nel giro di tre giorni al mercato ortofrutticolo agrigentino.