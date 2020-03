Salgono a 5 gli agrigentini deceduti per il Coronavirus. Non ce l’ha fatta una 77enne di Sciacca, ricoverata da giorni, all’ospedale di Caltagirone. Una crisi respiratoria non le ha lasciato scampo. Dall’inizio dell’emergenza è la terza persona vittima di Covid-19 a Sciacca. Gli altri due saccensi avevano 88 e 77 anni. Morti anche un ultraottantenne di Ribera, e un settantenne spirato mentre si trovava ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Agrigento.