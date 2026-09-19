Viale Cannatello, allagamenti e liquami: Fattori e Sicurella chiedono interventi prima delle piogge

Il consigliere comunale Marcello Fattori e il coordinatore cittadino di Libertà e Democrazia Vincenzo Sicurella rilanciano l’allarme per una criticità che si trascina da anni al Villaggio Mosè: «Non aspettiamo l’ennesima emergenza». Annunciata un’interrogazione in Consiglio comunale.

AGRIGENTO – Allagamenti, fuoriuscite di reflui fognari, cattivi odori e danni ad abitazioni e attività commerciali.Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge torna al centro dell’attenzione la situazione di viale Cannatello, al Villaggio Mosè.

A sollevare la questione sono il consigliere comunale Marcello Fattori e il coordinatore cittadino di Libertà e Democrazia, Vincenzo Sicurella, che raccolgono le preoccupazioni di commercianti e residenti di una zona che da anni, in occasione delle precipitazioni più intense, deve fare i conti con pesanti disagi.

«Non c’è bisogno di aspettare il prossimo temporale per affrontare un problema che a viale Cannatello si trascina da anni», sottolineano Fattori e Sicurella.

Il problema riguarda soprattutto il tratto interessato dalle attività commerciali e le aree limitrofe, dove durante le piogge più violente la rete di smaltimento va in difficoltà e, nelle situazioni più critiche, si verificano anche fuoriuscite di reflui. Una situazione già emersa più volte negli anni, senza che sia stata individuata finora una soluzione definitiva.

Da qui la richiesta di procedere subito con una verifica tecnica complessiva, coinvolgendo Comune, AICA, Protezione Civile e gli altri enti competenti. Secondo Fattori e Sicurella occorre accertare lo stato e la capacità della rete fognaria e di quella destinata alle acque meteoriche, verificare la presenza di eventuali occlusioni e valutare la necessità di potenziare caditoie, collettori e sistemi di drenaggio.

«Non vogliamo aspettare l’ennesimo allagamento per tornare a parlare di viale Cannatello. Il momento di intervenire è adesso, prima che arrivino le forti piogge», affermano.

Fattori precisa che non spetta alla politica indicare preventivamente quale debba essere la soluzione tecnica: «Spetta alle istituzioni competenti individuare rapidamente la causa del problema e mettere in campo l’intervento necessario. Quello che chiediamo è che si agisca prima dell’emergenza e non dopo».

Il consigliere comunale annuncia inoltre la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale per conoscere gli interventi effettuati negli anni, le attuali condizioni della rete e soprattutto quale sia il programma dell’Amministrazione comunale per arrivare a una soluzione definitiva.

«Questa è una richiesta che nasce dal territorio – concludono Fattori e Sicurella –. Viale Cannatello è una zona importante del Villaggio Mosè e i cittadini hanno il diritto di affrontare la stagione delle piogge senza dover temere ogni volta allagamenti, liquami e danni».

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