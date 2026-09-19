Emozioni, famiglia, passato, presente e futuro. La Moncada Agrigento si presenta alla città e lo fa con un messaggio chiaro: vuole sognare e, soprattutto, tornare a far sognare i suoi tifosi. Il campionato di Serie B è ormai alle porte e il 27 settembre, al PalaMoncada contro Imola, comincerà a parlare il campo.

Per presentare la stagione 2026/27 la Fortitudo ha scelto un luogo tutt’altro che casuale: la sede di Volkswagen Meridiano, sponsor legato da dieci anni al club biancazzurro. Un anniversario importante, celebrato nel piazzale della concessionaria davanti a sponsor, partner e tanti tifosi di sempre.

Sul palco, nella serata condotta da Marcella Lattuca, si sono alternati dirigenti, staff e giocatori. Il filo conduttore è stato quello di sempre: il senso di appartenenza a una società che vuole continuare a crescere senza dimenticare la propria storia.

A confermarlo è stato il presidente Gabriele Moncada, visibilmente emozionato quando ha parlato della Fortitudo e del legame costruito negli anni con Agrigento. Accanto a lui il vicepresidente Angelo Iacono Quarantino, che in questa stagione assumerà anche il ruolo di direttore generale dopo la partenza di Cristian Mayer, passato a Piazza Armerina.

Poi la parola è passata a Devis Cagnardi, alla quarta stagione complessiva ad Agrigento e alla seconda consecutiva sulla panchina biancazzurra. Un allenatore che nel proprio percorso ha guidato da head coach anche piazze importanti come Cantù e Fortitudo Bologna e che adesso vuole costruire qualcosa di importante con Agrigento.

Cagnardi ha indicato soprattutto l’atteggiamento che vuole vedere dalla sua squadra: scendere in campo senza paura di nessuno e provare a vincere ogni partita. Il sogno può restare ai tifosi, ma l’ambizione della società e dello staff è evidente: provare a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

Di famiglia, legame e voglia di andare sempre oltre ha parlato anche Marcello Graceffa, della famiglia Graceffa, proprietaria della concessionaria che da dieci anni accompagna il cammino della Fortitudo. Valori comuni che spiegano una partnership diventata ormai parte della storia recente del club.

La responsabile marketing Laura Vento ha invece illustrato la campagna abbonamenti e le iniziative pensate per riportare sempre più pubblico al PalaMoncada. La società ha scelto di abbassare i prezzi: 120 euro per l’intera stagione, con la sola esclusione del big match contro Reggio Calabria. Una politica che punta a rendere il palazzetto nuovamente il cuore pulsante del progetto biancazzurro.

Anche la squadra racconta la volontà di aprire un nuovo ciclo. Il roster è stato quasi completamente rinnovato, ma riparte da due punti fermi: lo storico capitano Albano Chiarastella e Bryce Douvier, tra i protagonisti della passata stagione.

A completare il gruppo ci sono Francesco Bonicciolli (1), Nicholas Carr (4), Janko Cepic (6), Emanuele Trapani (9), Stefano Conte (13), Matteo Nicoli (21), Alessio Truglio (33) e Saverio Mazzantini (95).

Tra le novità della stagione anche il rafforzamento della partnership con AgrigentoOggi: il direttore Domenico Vecchio curerà i rapporti con la stampa della Moncada Agrigento.

Adesso, dopo le parole e le emozioni della presentazione, resta il campo. Ed è lì che dovranno prendere forma le ambizioni raccontate durante il Fortitudo Show.

Il primo appuntamento è fissato per il 27 settembre al PalaMoncada contro Imola. La Fortitudo riparte dalla propria storia, da una squadra profondamente rinnovata e dalla voglia di riportare entusiasmo sugli spalti.

Perché il progetto può essere ambizioso, il roster può avere qualità e la società può continuare a investire. Ma Agrigento sa bene che le stagioni più belle della Fortitudo hanno sempre avuto un ingrediente in più: un PalaMoncada pieno e una città capace di sognare insieme alla propria squadra.

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