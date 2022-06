Viaggio tra due mondi, convegno della Fidapa

Viaggio tra due mondi. Questo il titolo del convegno del Distretto Sicilia F.I.D.A.P.A organizzato per il 16 giugno alle 9,30, nell’Aula Magna “Luca Crescente” del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento (ECUA), con il patrocinio dello stesso Consorzio, del Polo Universitario Territoriale di Agrigento, della Confcommercio e della Confartigianato e di 14 comuni delle provincie di Agrigento e Caltanissetta.

All’insegna del motto lanciato dalla Presidente Nazionale Fiammetta Perrone, #NOI PROTAGONISTE DEL FUTURO, nasce un progetto condiviso da undici sezioni delle province di Agrigento e Caltanissetta, un convegno del Distretto Sicilia Fidapa BPW Italy – presieduto dalla Presidente, Carmela lo Bue. Il convegno, centrato sull’argomento Metaverso, aderisce come trattazione al tema internazionale per il biennio 2021-2023, “New actions through cooperation” (Nuove azioni attraverso la cooperazione), tema a cura della Past President Nazionale, Cettina Oliveri, della Vicepresidente Internazionale la Dott.ssa Giuseppina Seidita, della Past President del Distretto Sicilia, Maria Ciancitto e delle Past President di sezione Carmelina Guarneri (nella foto) Presidente della sezione Fidapa di Agrigento, darà i saluti di benvenuto alle Autorità Civili, Istituzionali, Fidapa e al pubblico presente. Modererà la giornalista Emilia Di Piazza, Presidente della sezione Fidapa di Mussomeli.

Metis e Meta. Viaggio tra due mondi. Un viaggio tra il mondo reale e il mondo virtuale con meta finale nel Metaverso, un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici tra cui video, realtà virtuale e realtà aumenta. Nel metaverso gli utenti accedono tramite visori 3D e vivono delle esperienze virtuali: possono creare degli avatar realistici, incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro.

Portavoce del frutto dell’intelligenza artificiale nella società del futuro sono dieci relatori, tra i quali otto professioniste e imprenditrici fidapine delle sezioni di Agrigento e Caltanissetta e due relatori del Dipartimento di Architettura di UNIPA.

Il mondo della digitalizzazione 4.0. Un viaggio che attraversa il mondo dell’economia, dell’ingegneria, dell’impresa, della legalità, dell’architettura. Un percorso interdisciplinare che tocca sfere delicatissime come la telemedicina, la psicologia e la sociologia con l’esigenza educativa, per le nuove generazioni che si approcciano al metaverso, di definire meglio i contorni di una società intelligente, dove la trasformazione digitale possa coniugarsi con nuovi paradigmi inclusivi e umano centrici.