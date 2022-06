San Leone: non solo risse, ladri in azione

Non solo risse e aggressioni a San Leone, ma anche furti. Due quelli messi a segno nelle ultime ore. Lungo il viale Delle Dune, nei pressi di un locale della movida, è stato rubato uno scooter, Piaggio Liberty, di una quindicenne agrigentina. La ragazza lo aveva lasciato parcheggiato, e al momento di riprenderlo, a notte fonda, del mezzo non c’era più alcuna traccia. Il padre dell’adolescente s’è recato all’ufficio Denunce della Questura, ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

Poco lontano in viale Dei Giardini, qualcuno ha rubato il telefono cellulare, un Iphone, di ultima generazione, ad una quarantaquattrenne agrigentina. La donna teneva il telefonino nella borsa, a al momento di utilizzarlo, non lo ha più trovato. Per due volte il telefonino ha suonato, poi, è risultato spento. Anche lei ha presentato una denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Per entrambi gli episodi, gli agenti hanno già avviato le indagini, e avrebbero verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle due zone.