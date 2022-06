I residenti chiamano il 112, la polizia fa spegnere la musica

I residenti esasperati da non riuscire a dormire, ad un orario decente, hanno chiesto “aiuto” agli operatori del 112. La segnalazione è stata girata ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i quali sono intervenuti, ed hanno accertato in un locale della via Atenea, musica ‘sparata a palla’, in un orario non consentito. Al titolare è stato ordinato di spegnere la musica, e invitato a rispettare le regole.

Tutto quanto s’è verificato, sabato notte, quando al centralino di emergenza sono giunte diverse chiamate di abitanti del centro storico – a loro dire – disturbati dagli insopportabili livelli di inquinamento sonoro, provocato dall’impianto musicale di un esercizio pubblico della “movida” agrigentina.

Fuori orario, dopo la mezzanotte così come da ordinanza, la musica deve necessariamente essere spenta, e senza creare disturbo ai residenti. La gran parte dei titolari di esercizi pubblici rispettano alla lettera ogni cosa, altri in minoranza, invece, qualche volta si lasciano andare.