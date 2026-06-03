Il viadotto Re lungo la statale 115 in territorio di Porto Empedocle, la cui chiusura ha pesantemente compromesso la viabilità lungo l’asse sud-occidentale della Sicilia, sarà riaperto entro il mese di giugno o, al più tardi, nei primi giorni di luglio. A darne notizia la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina. “Ho avuto un confronto telefonico con il direttore della Struttura territoriale Sicilia di Anas, Ing. Nicola Montesano, per avere aggiornamenti e ragguagli sullo stato dei principali cantieri stradali che stanno interessando la provincia di Agrigento e che da mesi stanno causando grandi disagi a cittadini, imprese e operatori turistici – afferma in una nota la deputata -. In merito ho ricevuto numerose sollecitazioni da tanti cittadini preoccupati e rimasti ‘intrappolati’ a causa del traffico del ponte del 2 giugno per i lavori sul “Viadotto Re. Nel corso della conversazione mi è stato confermata l’imminente riapertura entro il mese di giugno o, al più tardi, nei primi giorni di luglio”.

“Si tratta di una notizia importante che arriva dopo mesi di preoccupazioni, rinvii e segnalazioni da parte del territorio – continua la parlamentare -. Proprio per affrontare la situazione avevo depositato, già nell’ottobre scorso, una specifica interrogazione parlamentare con la quale denunciavo le gravissime criticità della rete stradale agrigentina e chiedevo interventi urgenti per il completamento dei cantieri e il ripristino della piena funzionalità delle principali arterie viarie della provincia. Dall’interlocuzione con Anas è inoltre emerso che, dopo la stagione estiva, prenderanno avvio i lavori per la tangenziale di Gela, un’infrastruttura strategica destinata a migliorare i collegamenti tra la Statale 626 Valle del Salso, la Statale 117 bis e il sistema viario che conduce verso Agrigento, alleggerendo al contempo il traffico all’interno del centro abitato”.

“Ho ribadito con fermezza che la provincia di Agrigento non può permettersi ulteriori ritardi. Le difficoltà accumulate negli ultimi anni hanno già prodotto conseguenze pesantissime sul piano economico, turistico e sociale. Per questo continuerò a seguire personalmente l’evoluzione dei lavori e lo stato dei cantieri, mantenendo un costante raccordo con la Prefettura e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Agrigento ha bisogno di infrastrutture efficienti e di collegamenti sicuri. Il territorio non può più essere ostaggio di ritardi e interruzioni. Ho anche sollecitato Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, che ringrazio per l’attenzione al territorio, che mi ha rassicurato di aver già convocato un vertice in Prefettura con Anas che si terrà nei prossimi giorni, per ricevere conferme sullo stato di avanzamento dei lavori e approntare ogni iniziativa utile a diminuire i disagi alla popolazione“ conclude Carmina.

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