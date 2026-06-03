Akragas, dopo l’Eccellenza arriva anche la finale di Coppa: Priolo battuto 1-0

Non è ancora tempo di vacanze per l’Akragas. A pochi giorni dalla conquista dell’Eccellenza, i biancazzurri di Sebi Catania aggiungono un altro prestigioso traguardo alla loro stagione, conquistando anche l’accesso alla finale di Coppa Italia Promozione.

Sul campo del Priolo Football Club, nella semifinale di ritorno disputata al Comunale “Ivan Tuccitto” di Cassibile, l’Akragas si è imposta per 1-0 grazie alla rete decisiva di Silvio Tripoli, autore del gol che ha consentito ai biancazzurri di staccare il pass per l’ultimo atto della competizione.

Una vittoria che conferma il grande momento della formazione agrigentina, capace di mantenere altissima la concentrazione anche dopo la festa per il ritorno in Eccellenza. Mister Catania aveva chiesto ai suoi di non considerare conclusa la stagione e la risposta del gruppo è arrivata puntuale sul campo. All’andata l’Akragas si era imposta 2-1.

L’Akragas continua così il suo straordinario percorso e adesso mette nel mirino un altro trofeo. La finale di Coppa Italia Promozione si giocherà a Messina, dove i biancazzurri avranno l’occasione di chiudere una stagione già esaltante con un ulteriore successo.

Dopo la promozione, un’altra impresa. L’Akragas c’è e vuole continuare a sognare.

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