Non si è fatta attendere la risposta di Anas (Gruppo FS Italiane) all’indomani della denuncia dell’associazione Mareamico, che aveva sollevato forti preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza del viadotto Ipsas II, lungo la strada statale 640. Attraverso una dettagliata nota stampa, l’ente gestore respinge l’ipotesi di un pericolo imminente, bollando come fuorvianti i toni utilizzati dall’associazione ambientalista e assicurando che l’opera è costantemente monitorata.

Verifiche in corso e iter complesso nella Valle dei Templi. Secondo quanto precisato da Anas: «l’infrastruttura è da tempo al centro delle attività di sorveglianza e programmazione manutentiva – si legge nella nota -. L’iter autorizzativo per l’esecuzione degli interventi di ripristino risulta particolarmente complesso a causa dell’ubicazione dell’opera, situata all’interno dell’area della Valle dei Templi. Nel frattempo, sono ormai in fase di ultimazione le verifiche di transitabilità condotte secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni e le linee guida ministeriali sul monitoraggio dei ponti esistenti. Proprio in attesa di questi esiti, già nel febbraio 2026 Anas aveva emanato una specifica ordinanza che vieta il transito sul viadotto ai veicoli di massa complessiva superiore a 44 tonnellate».

Degrado visibile e stabilità strutturale. Entrando nel merito tecnico delle criticità segnalate da Mareamico — relative allo stato del calcestruzzo, delle armature metalliche, delle barriere di sicurezza e dei supporti delle tubazioni — Anas invita a non confondere il degrado superficiale con la tenuta complessiva dell’opera. «La presenza di ammaloramenti, pur richiedendo necessari interventi di manutenzione, non consente infatti di trarre conclusioni automatiche sulla stabilità strutturale dell’intero viadotto, costantemente ispezionato dalle squadre di ingegneri specializzati dell’azienda».

Il richiamo contro gli allarmismi. La nota si conclude con una stoccata diretta alle modalità di comunicazione dell’associazione: Anas ritiene «fuorviante e controproducente prospettare scenari di grave pericolo per la popolazione e per gli utenti della strada senza adeguati riscontri tecnici», sottolineando come la diffusione di messaggi allarmistici rischi di generare preoccupazioni ingiustificate. Pur riconoscendo l’importanza delle segnalazioni provenienti da cittadini e associazioni, l’ente richiama tutti «al senso di responsabilità per evitare di trasformare complesse questioni tecniche in motivi di panico per la collettività, ribadendo che la sicurezza stradale resta una priorità assoluta».

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