Lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, Alessandro Mandracchia, 50 anni, operatore ecologico di Agrigento già condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito del processo sulle cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, il quale ha accolto l’istanza avanzata dal legale dell’uomo, l’avvocato Salvatore Cusumano, ritenendo adeguata la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura meno afflittiva della detenzione domiciliare.

Mandracchia era finito in manette nell’ambito delle operazioni condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Agrigento, guidati dal tenente colonnello Vincenzo Bulla, a cavallo tra i due maxi blitz che hanno smantellato gli assetti criminali di Agrigento-Villaseta e Porto Empedocle. L’arresto era scattato pochi giorni dopo il primo blitz, in seguito a una mirata perquisizione effettuata in località “Fondacazzo”, all’esterno di un terreno riconducibile allo stesso operatore ecologico.

Lì, nascosti tra la vegetazione e un albero abbattuto all’interno di due bidoni, i militari avevano scoperto un vero e proprio arsenale ritenuto nella disponibilità della famiglia mafiosa di Villaseta.

Tra il materiale sequestrato figuravano: una pistola mitragliatrice calibro 9 con due caricatori vuoti e uno rifornito con venti cartucce calibro 9×19; tre revolver (un Taurus con matricola punzonata, uno Smith & Wesson risultato rubato in un’abitazione di Racalmuto e un terzo privo di marca e matricola); una pistola mono-colpo; una granata, fatta poi brillare sul posto dagli artificieri a causa dell’elevata pericolosità; oltre 160 cartucce di vario calibro (tra cui 9×19 parabellum, 38 special, calibro 22 e 7,65).

Per questi fatti l’uomo era stato chiamato a rispondere delle accuse di detenzione e porto di armi comuni da sparo, da guerra e clandestine, oltre che di ricettazione. Il nome dell’operatore ecologico agrigentino era già emerso in precedenza in un altro episodio investigativo.

Il cinquantene era stato infatti fermato in auto dai militari all’altezza di Palma di Montechiaro in compagnia di un collega, Guido Vasile — presunto affiliato al clan di Villaseta, anch’egli finito in carcere — con a bordo la somma di 120mila euro in contanti. Secondo l’ipotesi formulata dagli inquirenti, i due si stavano dirigendo verso Gela o Licata per saldare una partita di stupefacenti. In quella circostanza, Mandracchia aveva tentato di giustificare il possesso del denaro sostenendo di aver trovato casualmente le banconote su alcuni gradini della via Oblati, ad Agrigento, mentre svolgeva il proprio turno di lavoro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp