Sono 147 gli interventi eseguiti da Aica sulle reti idriche e fognarie dal 2 al 13 novembre 2026, in 19 Comuni della provincia di Agrigento: 96 nella settimana dal 2 al 6 novembre, in 14 Comuni, e 51 in quella dal 9 al 13 novembre, in 12 Comuni. «Gli interventi – si legge in una nota del gestore idrico – comprendono 47 riparazioni e lavori sulla rete idrica, 13 interventi sulla rete fognaria, 83 espurghi e 4 ripristini e altri interventi di manutenzione».

Il Comune con il maggior numero di interventi è Porto Empedocle (41, di cui 31 espurghi), seguito da Agrigento e Licata (18 ciascuno), Sciacca (15), Realmonte (11) e Canicattì (10). Interventi sono stati eseguiti anche a Ribera, Racalmuto, Calamonaci, Favara, Grotte, Casteltermini, Lucca Sicula, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Aragona, Castrofilippo, Sambuca di Sicilia e Villafranca Sicula. A Sciacca è stata realizzata una nuova rete idrica in via delle Felci.

«Dietro ogni numero c’è una strada, un quartiere, una famiglia che aspetta una risposta», dichiarano la presidente del Consiglio di amministrazione Danila Nobile e il direttore generale Francesco Fiorino. «Le nostre squadre lavorano ogni giorno su reti che in molti casi hanno bisogno di interventi continui. Rendere conto settimanalmente ai Sindaci, e oggi ai cittadini, di quello che facciamo è un impegno di trasparenza che intendiamo mantenere».

«Ringraziamo i lavoratori di Aica per l’impegno e i cittadini per la collaborazione», aggiungono Nobile e Fiorino. «Le segnalazioni tempestive ci permettono di intervenire prima e meglio».

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