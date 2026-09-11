L’Ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord. La gara, effettuata con procedura aperta in modalità telematica, è stata aggiudicata alla Ati Bonomo Gero (mandataria) – La Piana Giuseppe (mandante), con sede a Mussomeli (Cl), che ha offerto il ribasso del 32,363%, per un importo di aggiudicazione di 1.930.000 più Iva, compresi 57.900 per oneri di sicurezza.

Si tratta di lavori finanziati con fondi regionali destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. “La nostra rete viaria interna ha bisogno di continua manutenzione straordinaria” afferma il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino “e contiamo di effettuare nuovi interventi anche sugli altri comparti stradali grazie alle somme in bilancio”. A breve la firma del contratto d’appalto e la successiva consegna dei lavori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp