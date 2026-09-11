Il 21 e 22 settembre lo Studio Odontoiatrico D’Alessandro Sicurella dedica due giornate alla scoperta dell’ortodonzia trasparente. Un’occasione per ragazzi e adulti per conoscere una soluzione discreta, semplice e personalizzata per migliorare l’allineamento dei denti.

Abbiamo incontrato la dottoressa Angela Sicurella per capire perché questa tecnologia sta cambiando il modo di vivere il percorso ortodontico.

Dottoressa Sicurella, perché avete scelto proprio il periodo del “Back to School” per dedicare due giornate all’ortodonzia trasparente?

«Settembre rappresenta un nuovo inizio. Per i ragazzi significa tornare a scuola, per gli adulti riprendere ritmi e obiettivi dopo la pausa estiva. Ci è sembrato quindi il momento ideale per parlare di sorriso e di salute orale, facendo conoscere una possibilità che oggi permette, in molti casi, di affrontare un trattamento ortodontico con grande discrezione».

Gli allineatori trasparenti interessano soltanto i ragazzi?

«Assolutamente no. È proprio questo uno degli aspetti più interessanti. Gli allineatori possono rappresentare una soluzione per diverse fasce d’età e vengono scelti sempre più spesso anche dagli adulti che desiderano migliorare l’allineamento dei propri denti senza ricorrere necessariamente all’apparecchio tradizionale. Naturalmente, ogni caso deve essere valutato individualmente dal professionista».

Quali sono i principali vantaggi?

«La discrezione è sicuramente uno dei motivi per cui vengono scelti. Gli allineatori sono trasparenti, rimovibili e consentono di gestire più facilmente la quotidianità. Ma è importante sottolineare che non si tratta semplicemente di una soluzione estetica: dietro ogni trattamento ci sono una valutazione clinica e un progetto personalizzato».

Cosa accadrà durante le due giornate del 21 e 22 settembre?

«Saranno due giornate pensate soprattutto per informare. Vogliamo dare ai pazienti la possibilità di conoscere meglio gli allineatori trasparenti, capire come funziona un eventuale percorso e porre tutte le domande necessarie. L’obiettivo è permettere a ciascuno di affrontare una scelta consapevole, senza preconcetti e senza timori. Effettueremo una valutazione professionale con l’ausilio delle tecnologie digitali, che ci permetteranno, in pochi minuti, di simulare il possibile sorriso futuro».

Quindi il messaggio è: settembre può essere il momento giusto per iniziare a pensare al proprio sorriso?

«Esattamente. Non esiste un’età “giusta” in assoluto per prendersi cura dell’allineamento dei propri denti. Esiste, invece, la necessità di effettuare una valutazione professionale e capire quale sia la soluzione più adatta alla propria situazione. Queste due giornate nascono proprio con questo spirito: informare, ascoltare e accompagnare il paziente nella scelta. Perché la necessità di allineare i propri denti non è soltanto estetica, ma anche funzionale, contribuendo anche a un corretto equilibrio posturale».

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