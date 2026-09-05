A partire da lunedì 14 settembre sarà chiusa al traffico la galleria “Belvedere”, situata lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio comunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. “Il provvedimento – si legge in una nota di Anas – si rende necessario per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione della galleria, previsti nell’ambito dell’intervento di manutenzione programmata approvato e condiviso con gli enti competenti”.

La data di attivazione della chiusura è stata definita da Anas anche accogliendo le richieste formulate dal Comune di Sciacca, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza e agli utenti della strada.

Durante l’esecuzione dei lavori, i flussi veicolari della Statale 115 saranno deviati lungo un percorso alternativo che interesserà alcune strade comunali del centro abitato di Sciacca, appositamente adeguate a garantire la continuità della circolazione e l’accessibilità ai principali servizi urbani.

Nel dettaglio, la viabilità alternativa si svilupperà lungo: via Ferraro; via Lioni; viale Siena; via Pompei; un tratto di via Alcide De Gasperi. Nell’ambito dell’intervento sono stati inoltre realizzati specifici raccordi tra la Statale 115 e la rete viaria urbana, nonché le opere di segnaletica verticale e orizzontale necessarie per la regolazione dei flussi di traffico.

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