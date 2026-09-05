Fuori programma nel corso dei festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono di Camastra. Durante i fuochi d’artificio, infatti, una “pioggia” di frammenti dei giochi pirotecnici è caduta all’interno della villa comunale in quel momento chiusa al pubblico.

E’ divampato un incendio che ha carbonizzato alcuni alberi e sterpaglia. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i carabinieri della Stazione cittadina, che hanno subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Il rogo è stato domato in poco tempo.

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