I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno messo fine all’ennesima triste storia familiare, caratterizzata da maltrattamenti, che una pensionata ultrasettantenne era costretta a subire ad opera del figlio. L’uomo nonostante fosse ristretto in detenzione domiciliare avrebbe continuato a molestare pesantemente la madre.

A finire nei guai un cinquantenne agrigentino, raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

Il cinquantenne, arrestato dai militari dell’Arma, deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno accertato, che l’indagato avrebbe vessato costantemente la propria madre nel periodo di convivenza, già dall’anno scorso, anche con richieste di soldi.

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