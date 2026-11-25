Partiranno la prossima settimana i lavori di bitumatura completa della strada provinciale 55, l’importante arteria che collega la strada statale 115 con Marina di Palma. A darne l’annuncio è il vice presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Scicolone, a seguito degli interventi già predisposti nei mesi scorsi dal Settore dei Lavori Pubblici dell’ente, diretto da Michelangelo Di Carlo.

La Sp 55 rappresenta un tratto viario strategico e particolarmente trafficato durante tutto l’anno, con un notevole incremento dei flussi nei mesi estivi, quando viene percorsa quotidianamente sia dai residenti sia dai numerosi turisti e visitatori che soggiornano lungo la costa agrigentina.

Nel dare notizia dell’avvio dell’ultima fase del cantiere, il vice presidente Scicolone ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la sinergia istituzionale e tecnica che ha permesso di raggiungere questo traguardo, ringraziando il presidente Giuseppe Pendolino, il consigliere delegato Alessandro Cutrera e i dirigenti degli uffici Michelangelo Di Carlo e Angela Rizzo per l’impegno profuso.

«Il completamento dei lavori rappresenta un risultato importante per il miglioramento della viabilità provinciale – afferma Scicolone –, garantendo maggiori condizioni di sicurezza e comfort agli automobilisti e a quanti quotidianamente percorrono questa arteria». Con questo intervento, il Libero Consorzio Comunale conferma la propria attenzione verso le esigenze delle comunità locali e prosegue nel piano concreto di riqualificazione e ammodernamento della rete stradale dell’intera provincia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp