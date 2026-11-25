Un viaggio nella memoria culturale della città, attraverso le vicende e i protagonisti che ne hanno animato la scena artistica tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. È il cuore del volume “La cultura musicale agrigentina tra fine Ottocento e primi Novecento” dello storico Settimio Biondi, che sarà presentato venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17, presso la Biblioteca regionale “Luigi Pirandello”, all’interno del Palacongressi di Agrigento.

Il progetto editoriale e la ricerca. L’iniziativa è promossa da Medinova, la casa editrice agrigentina impegnata nella valorizzazione degli scritti editi e inediti di Biondi attraverso la collana “Agrigento: storia e genio di un luogo”. Il libro offre l’occasione di riscoprire un capitolo significativo, e spesso poco noto, dell’identità locale: la tradizione musicale osservata all’interno di un’epoca segnata da profonde trasformazioni storiche e sociali.

L’autore e gli ospiti dell’incontro. Figura di riferimento per la storiografia locale, Settimio Biondi ha dedicato la sua vita alla ricerca documentaria sulle radici del territorio, guidando anche per quattordici anni il Museo Civico di Agrigento e contribuendo alla sua riapertura e al suo potenziamento. A coordinare l’evento di venerdì sarà la giornalista Giovanna Neri.

Sono previsti gli interventi di Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, e dell’editore di Medinova Antonio Liotta. L’appuntamento mira a rendere l’eredità culturale dello storico accessibile non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti i cittadini interessati a conoscere più a fondo il passato della propria città.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp