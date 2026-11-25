Martedì 1 dicembre, alle ore 09.00, presso l’atrio del plesso scolastico “Vittorio Emanuele Orlando” di Grotte, si svolgerà una giornata del Cineforum “Città di Grotte”. L’iniziativa prevede la proiezione del film “I pionieri”, diretto da Luca Scivoletto. La mattinata è organizzata dall’Associazione Culturale Teatrale “Nino Martoglio”, presieduta da Aristotele Cuffaro, insieme all’Istituto Comprensivo “L. Sciascia” di Racalmuto e Grotte, guidato dal dirigente scolasticoGiuseppe Farruggia, e si avvale del patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

Il regista Luca Scivoletto è nato a Modica nel 1981. Trasferitosi a Roma, ha studiato Cinema all’Università La Sapienza, conseguendo il dottorato di ricerca, e ha iniziato la sua attività come regista, sceneggiatore e produttore. Dopo aver diretto diversi cortometraggi e i documentari “Maria Occhipinti, una donna libera” del 2011 e “Con quella faccia da straniera” del 2014, nel 2018 ha scritto “1938 – Diversi”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Nastro d’Argento come miglior documentario. Nel 2019 ha pubblicato con Fandango il suo primo romanzo, intitolato proprio “I pionieri”, dal quale ha tratto l’adattamento cinematografico uscito nel 2022.

Il film è ambientato nella Sicilia dell’estate del 1990. Il protagonista è Enrico, un ragazzino figlio di genitori impegnati politicamente nel Partito Comunista Italiano, che vive con disagio la propria educazione e il peso delle scelte familiari rispetto ai suoi coetanei. Desideroso di trovare la propria indipendenza, Enrico decide di scappare di casa insieme ad alcuni amici con l’obiettivo di rifondare i Pionieri, lo storico gruppo scout legato al partito ormai sciolto da tempo. Durante questa fuga tra i boschi siciliani, il gruppo incontra Margherita, una ragazza italoamericana scappata da un campeggio per i figli dei militari di una base statunitense, dando inizio a un percorso di crescita, amicizia e confronto con i cambiamenti del proprio tempo.

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