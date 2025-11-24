Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la Statale 115 in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore e la Statale 189 in contrada Tumarrano. I lavori riguarderanno il tratto compreso fra il bivio Borgo Bonsignore e la Sp 61 Montallegro-Ribera, primo lotto di questo importante progetto che consentirà un più agevole collegamento tra zona costiera e l’entroterra grazi alla sistemazione di una rete che comprende diverse strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il contratto d’appalto è stato sottoscritto dal segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento, Alessandra Melania La Spina, dal direttore del settore infrastrutture stradale Michelangelo Di Carlo, e dal legale rappresentante dell’impresa “Co.Ger. SrL” di Mussomeli, aggiudicataria dell’appalto, che aveva un importo a base d’asta di 2.791.658,95 euro più Iva (compresi 59.843,40 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Complessivamente i progetti dei quattro lotti funzionali, elaborati dallo staff tecnico del Libero Consorzio di Agrigento, sono stati finanziati con 19.504.756,87 euro dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

