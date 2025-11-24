Il Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento ha ospitato la serata finale di Italy Wedding Film 2025. Forti emozioni e applausi hanno accompagnato ogni passaggio della serata. IWF è il primo festival nazionale e internazionale dedicato interamente ai film di matrimonio. Una volta chiamati semplicemente “filmini”, oggi i film matrimoniali sono oramai diventate delle vere e proprie “Opere D’Arte”, vicinissime ad opere cinematografiche. E, come tali, Italy Wedding Film vuole onorarle e premiarle. IWF Si è svolto in tre giornate di masterclass e panel, ospitate al Castello Chiaramonte di Favara, e si è concluso con la grande serata di ieri ad Agrigento. Durante i tre giorni si sono alternati incontri tecnici, workshop pratici e tavole rotonde con professionisti del settore.

Ieri, dicevamo, il momento delle premiazioni con la serata di Gala. La giuria di altissimo livello, che ha visionato centinaia di video inviati da filmmakers di tutta Italia, ha lavorato con grandissima attenzione, giudicando frame per frame, suono per suono. Fanno parte della giuria, oltre al noto FilmMaker Giuseppe Bennica, ideatore di IWF, anche Marco Spoletini, Maricetta Lombardo e Michele D’Attanasio. Marco Spoletini è un celebre montatore cinematografico, noto per la sua lunga collaborazione con Matteo Garrone su film come Gomorra e Dogman. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Nastro d’Argento e il David di Donatello per il montaggio.

Maricetta Lombardo è una delle massime esperte italiane del suono cinematografico: laureata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha collaborato con grandi registi come Garrone e vanta numerosi riconoscimenti, tra cui David di Donatello e Nastri d’Argento per il miglior suono. Michele D’Attanasio è un direttore della fotografia di rilievo nel cinema contemporaneo, vincitore di due David di Donatello (“Veloce come il vento” e “Freaks Out”). Ha collaborato con registi quali Nanni Moretti, Gabriele Mainetti, Matteo Rovere e Mario Martone.

La qualità dei film matrimoniali in concorso è stata straordinariamente molto alta. Filmmaker professionisti e indipendenti da tutta Italia hanno presentato opere tecniche e creative. Ai vincitori delle varie categorie sono stati distribuiti premi in denaro e attrezzature professionali, pensati per sostenere e valorizzare il lavoro dei videomaker. Il pubblico in sala ha potuto ammirare le proiezioni di estratti delle opere video vincitrici.

Risultati delle sezioni principali:

Reel — nominati: Daniele Pio Riggi, Domenico Presti, Giuseppe Costanzo, Michele Riefoli, Vito D’Agostino. Classifica: 1° Michele Riefoli, 2° Vito D’Agostino, 3° Giuseppe Costanzo.

SDE (Same Day Edit) — nominati: Grace Quattrocchi, Giuseppe Cimino, Vito D’Agostino, Marco Giordano, Carmelo Lucera. Classifica: 1° Carmelo Lucera, 2° Marco Giordano, 3° Grace Quattrocchi.

Final Wedding Film (FWF) — nominati: Mario Albanese Pereira, Marco De Nigris, Luca Zazzetti, Enrico Cammalleri, Antonio De Masi. Classifica: 1° Antonio De Masi, 2° Marco De Nigris, 3° Luca Zazzetti.

La giuria ha inoltre assegnato i premi speciali IWF 2025 “Academy Award”: miglior montaggio innovativo e sperimentale a Marco De Nigris; miglior fotografia a Antonio De Masi; miglior colonna sonora / sound design a Daniele Ostuni; miglior film cultura/tradizioni a Matteo Vagnarelli. Il premio giovane cultore della cinematografia è andato a Paolo Sabella. Il premio Excellence in Wedding Filmmaking Education a Vincenzo Ferraro.

La conduzione della serata è stata affidata al giornalista Rai, Salvatore Fazio. L’apertura musicale è stata firmata da Denise Lombardo, wedding singer dalla voce inconfondibile. In sala erano presenti diversi filmmaker in attesa di conoscere il verdetto della giuria tecnica sui loro lavori. Visibilmente emozionati gli inseriti in nomination. Qualcuno dei vincitori presente in sala ha potuto ritirare il premio in presenza. Altri sono stati avvisati dall’organizzazione. Durante la serata è stato allestito anche un collegamento in videochiamata per permettere a un vincitore impossibilitato a raggiungere il palco di intervenire. La serata ha visto l’esibizione di Lello Analfino e Domenico Cacciatore che hanno contribuito a creare un momento musicale molto apprezzato dal pubblico prima delle ultime premiazioni. Si è poi chiusa con l’esibizione comica di Giovanni Cacioppo e con i ringraziamenti finali dello staff organizzativo.

