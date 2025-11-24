I carabinieri della Compagnia di Licata, a conclusione di una “fulminea” attività investigativa, hanno individuato e denunciato l’automobilista che, nella serata di due giorni fa, lungo la statale 123 nei pressi di Campobello di Licata, ha travolto un commerciante ambulante di 45 anni, di Racalmuto, fuggendo subito dopo l’impatto.

Si tratta di un 47enne residente a Campobello di Licata, ora indagato per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. I militari hanno posto sotto sequestro l’auto coinvolta, un’Alfa Romeo 159, che sarà sottoposta a tutti gli accertamenti tecnici del caso. Contestualmente, al conducente è stata ritirata la patente di guida.

Il quarantasettenne ha scelto come proprio legale l’avvocato Salvatore Manganello. Il ferito è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Palermo.

