La società del CastrumFavara ha riaffidato la guida tecnica a Pietro Infantino, già allenatore della squadra nella stagione 2024/2025 e quest’anno fino alla quinta giornata d’andata. Con Infantino ritorna anche il suo vice Dario Di Dio. Pomeriggio il tecnico incontra la squadra e subito dopo guiderà la seduta d’allenamento.

Infantino ha preso il posto di Nicolò Terranova. La scelta è stata presa, in maniera consensuale con Terranova alla luce dei risultati negativi dell’ultimo periodo, per dare alla squadra e all’ambiente nuovi stimoli per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che è la permanenza in serie D.

A Nicolò Terranova la società gialloblu esprime il più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata durante la sua permanenza a Favara.

