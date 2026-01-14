Ad Agrigento, nel corso di un’apposita cerimonia, la palestra Polidistrettuale, tra piazza Ugo La Malfa e via Esseneto, è stata intitolata a Don Pietro Fusetti, sacerdote guanelliano, pioniere della pallamano agrigentina, ricordato da generazioni di atleti per il suo contributo allo sport e alla comunità. “Quando Don Pietro Fusetti arrivò ad Agrigento, nel quartiere c’era ben poco – afferma il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè -. Ha promosso lo sport e avvicinato ad esso tanti giovani agrigentini di quel tempo, soprattutto alla pallamano”.

“Intitolare a suo nome la nuova palestra Polidistrettuale è un atto dovuto – continua il primo cittadino -. Ringrazio il prefetto Salvatore Caccamo per aver firmato il decreto e per la sensibilità dimostrata, e il consigliere comunale, Francesco Alfano per l’impegno profuso nell’aver raccolto 500 firme a sostegno di una petizione popolare per intitolare questa struttura a don Fusetti, esempio di abnegazione e altruismo”.

“Un sentito ringraziamento va anche al consigliere provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Nino Amato, e al sacerdote guanelliano don Calogero Proietto per la loro gradita presenza. Ringrazio, infine – conclude il sindaco -, le società sportive che, con grande determinazione, passione e dedizione, gestiscono al meglio la palestra polidistrettuale, rendendola un luogo vivo e risorsa preziosa per l’intera comunità”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp