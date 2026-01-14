L’impermeabile più famoso della tv arriva ad Agrigento. Il prossimo 23 gennaio, il palco del Palacongressi, a partire dalle 20.30, ospiterà “Il Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, il thriller teatrale che vede protagonista il tenente più amato di sempre. Reduce da successi straordinari nei teatri di Londra, New York e Parigi, lo spettacolo è arrivato anche in Italia con la traduzione e l’adattamento di David Conati e Marcello Cotugno, che ha curato anche la regia. Si tratta di un appuntamento imperdibile per scoprire le origini del personaggio: la commedia teatrale nacque infatti nel 1966, precedendo di due anni il celebre esordio televisivo di Peter Falk.

La particolarità di questa pièce, portata in scena da Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo e Sara Ricci, con la partecipazione straordinaria di Nini Salerno, risiede nella sua struttura narrativa d’avanguardia: per la prima volta nella storia del giallo, il pubblico non deve indagare sull’identità del killer, ma assiste direttamente al delitto, guardando negli occhi l’assassino mentre prepara l’omicidio perfetto. Questa “rivoluzione” stilistica trasforma il racconto: non più un “chi è stato” alla Agatha Christie, ma un tesissimo duello psicologico sul filo del “come fare a prenderlo”.

In “Analisi di un omicidio” emergono tutti i tratti distintivi del personaggio: Colombo appare come un uomo maldestro e trasandato, propenso a sminuire le proprie doti per compiacere l’interlocutore. In realtà, dietro questa maschera, si cela un fine conoscitore della natura umana, capace di apparire nei momenti più impensati con infallibile tempismo. La trama segue il piano diabolico del dottor Fleming, brillante psichiatra di New York, che insieme alla sua amante Susan architetta l’omicidio della moglie ricca e possessiva. Ma l’alibi “perfetto” dovrà scontrarsi con l’ostinazione di Colombo. Attraverso dettagli all’apparenza insignificanti — lacci delle scarpe, caviale, aria condizionata — lo scontro tra il medico e il poliziotto si dipana fino a un epilogo sorprendente.

Ticket qui: https://www.agrigentoticket.it

