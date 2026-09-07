Via Graceffo, Aica smentisce: «Nessun distacco, erogazione effettuata regolarmente»

«In via Graceffo non è stato effettuato alcun distacco e oggi abbiamo erogato regolarmente l’acqua», precisa Danila Nobile, presidente del Consiglio di amministrazione di Aica.

«Comprendo la preoccupazione dei cittadini. La questione relativa ai contratti idrici è all’esame della Soprintendenza e degli uffici tecnici, ma al momento non è stato eseguito alcun distacco», conclude la presidente di Aica. Leggi anche: Via Graceffo, acqua sospesa senza preavviso: residenti ancora una volta a secco

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