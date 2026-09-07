

L’erogazione idrica sarebbe stata sospesa in via Graceffo senza alcuna comunicazione preventiva e senza attendere l’esito del procedimento amministrativo ancora pendente.

Secondo il calendario pubblicato da Aica, proprio oggi era previsto il turno di distribuzione nella zona servita dal serbatoio di viale della Vittoria. I residenti, invece, denunciano che l’acqua destinata agli immobili ricadenti nella zona A è stata già sospesa, senza preavviso e prima della conclusione dell’iter amministrativo in corso.

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