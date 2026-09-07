AGRIGENTO. Ultime ore di vacanza per gli studenti agrigentini. Suona la prima campanella nei licei Empedocle e Politi, che si preparano ad accogliere gli studenti per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027.

Al Liceo Classico e Musicale “Empedocle” si comincia martedì 8 settembre con una vera e propria cerimonia di benvenuto dedicata ai nuovi iscritti. Alle 9, nella palestra scoperta “Irene Grenci” della sede centrale di via Empedocle, è in programma la Cerimonia di apertura e di accoglienza.

Protagonisti saranno gli studenti delle classi prime, che potranno essere accompagnati dai genitori. Un primo momento per entrare nella nuova realtà scolastica, conoscere l’istituto e dare simbolicamente il via al percorso liceale. La cerimonia si concluderà alle 11.

Partenza scaglionata, invece, al Liceo “Raffaello Politi” di via Matteo Cimarra 5. Mercoledì 9 settembre, alle 8.30, faranno il loro ingresso le classi prime. Giovedì 10 settembre, sempre alle 8.30, toccherà alle classi prime e terze, mentre venerdì 11 settembre l’ingresso sarà esteso a tutte le classi.

Il Politi si prepara così a riaprire le porte agli studenti dei suoi diversi percorsi: Liceo Scientifico, Scienze Applicate, indirizzo STEM, Scienze Umane, Economico Sociale e Liceo Artistico.

Per centinaia di ragazzi agrigentini comincia dunque una nuova avventura tra ritorni in classe e primi giorni assoluti da liceali. Per le matricole, in particolare, sarà il passaggio dalla scuola media a un nuovo percorso di studi, con nuovi compagni, docenti e ambienti da conoscere.

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