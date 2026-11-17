Resta ancora sbarrata al traffico Via dei Fiumi, arteria strategica per la viabilità di Villaggio Mosè, Cannatello, Zingarello e San Leone, chiusa ormai da quasi due mesi a seguito dell’ondata di maltempo dello scorso 19 settembre. Una situazione di stallo che sta mandando in tilt la circolazione sull’adiacente viale Leonardo Sciascia e che ha scatenato la dura protesta del consigliere comunale agrigentino Cristian Licata, pronto ora a rivolgersi al Prefetto in mancanza di risposte immediate.

«Parlo da consigliere comunale e da cittadino arrabbiato, perché a un certo punto la rabbia diventa un dovere», si legge nella nota di denuncia del consigliere comunale Licata, che punta il dito contro i ritardi accumulati nonostante l’interrogazione urgente protocollata il 21 ottobre per chiedere lumi sul riparto delle competenze tra Comune e Aica riguardo ai sottoservizi.

Secondo quanto documentato durante un sopralluogo effettuato lo scorso 4 novembre, dopo i saggi eseguiti dall’azienda idrica la perdita d’acqua risultava ancora attiva, con buche delimitate in modo precario e nessun cantiere risolutivo all’orizzonte. «Si fanno i saggi e poi si sparisce. Agrigento è diventata un colabrodo, mentre in zone come Maddalusa i cittadini faticano ad avere acqua dai rubinetti», è l’affondo di Licata rivolto ad Aica.

Altrettanto netta la richiesta all’Amministrazione comunale affinché superi la fase delle semplici interlocuzioni e imponga tempi certi per i lavori di messa in sicurezza. «I residenti non chiedono favori, ma di non essere trattati come cittadini di serie D – conclude l’esponente politico –. Se nei prossimi giorni non arriveranno interventi concreti per riaprire la strada, porterò la questione all’attenzione del Prefetto».

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