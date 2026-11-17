Danni ingenti alla pizzeria “Playa d’Or”, situata in via Farag, nella zona balneare di viale Cannatello ad Agrigento, distrutta da un incendio di vaste proporzioni divampato durante le ore notturne. Il locale, di proprietà di un giovane imprenditore residente a Favara, risultava chiuso al pubblico dallo scorso 31 agosto, al termine della stagione estiva.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma il rogo ha ormai compromesso pesantemente la struttura.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire se si tratti di un evento accidentale o di origine dolosa, in via Farag sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento insieme agli specialisti della polizia scientifica, impegnati nei rilievi tecnici sull’intera area.

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