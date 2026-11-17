Garantire una risposta concreta a chi vive una condizione di vulnerabilità abitativa, offrendo non soltanto un luogo sicuro in cui vivere, ma anche un percorso personalizzato di accompagnamento verso l’autonomia e l’inclusione sociale. È questo l’obiettivo dell’intervento di accoglienza abitativa temporanea realizzato nell’ambito dell’azione «Pronto Soccorso Casa», inserita nel progetto FAMI Sicilia Inte(G)razione, che vede la collaborazione della Fondazione di Religione e di Culto Mondo altro, braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Agrigento, presso Villa Galluzzo.

Il progetto prevede la messa a disposizione di cinque posti letto destinati a persone in condizione di vulnerabilità abitativa, alle quali sarà offerta un’opportunità concreta di accoglienza e accompagnamento. “L’intervento si caratterizza per la sua natura temporanea e per l’attenzione alla dimensione educativa e sociale – si legge in una nota -. L’accoglienza, infatti, non si limita a rispondere al bisogno immediato di un alloggio, ma si inserisce all’interno di un percorso individualizzato, seguito da un’équipe multidisciplinare, che mira a valorizzare le risorse personali e a rafforzare le capacità di ciascun beneficiario”.

Tra gli obiettivi principali figurano il recupero dell’autonomia personale, il sostegno all’inserimento lavorativo e sociale e l’accompagnamento verso soluzioni abitative stabili e indipendenti. La durata dell’accoglienza sarà definita sulla base del progetto individualizzato e dei tempi di attivazione previsti dall’intervento, con l’obiettivo di costruire percorsi sostenibili e rispondenti alle effettive esigenze delle persone accolte.

L’azione «Pronto Soccorso Casa» rappresenta un’importante risposta al tema dell’emergenza abitativa e conferma il valore della collaborazione tra realtà del terzo settore e istituzioni religiose nella costruzione di reti territoriali di solidarietà e inclusione. “La casa non è soltanto un luogo in cui abitare, ma il punto di partenza per ricostruire il proprio progetto di vita, ritrovare dignità e guardare al futuro con maggiore fiducia”, conclude la nota.

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