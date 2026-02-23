Via Crispi, manto stradale entro aprile. Nuovo impulso ai lavori sulla rete idrica

Il ripristino del manto stradale di via Crispi dovrebbe avvenire entro il mese di aprile. A comunicarlo sono le Consigliere della VI Commissione Consiliare, che continuano a monitorare da vicino l’andamento dell’appalto relativo alle reti idriche.

Per quanto riguarda l’intervento in corso lungo una delle arterie più trafficate della città, mancherebbero ormai soltanto gli ultimi passaggi tecnici: «Restano da completare – spiegano – l’allaccio di due pozzetti; subito dopo si potrà procedere con la messa in pressione della rete e con il ripristino del manto stradale».

Un ripristino che, come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, potrà interessare una fascia di 3 metri dallo scavo, intervenendo quindi tendenzialmente su una sola carreggiata. Non è infatti consentito estendere la sistemazione oltre tale limite, salvo nuovi e distinti interventi.

Le Consigliere evidenziano inoltre come, con il recente cambio della direzione dei lavori, il cantiere sembri aver acquisito un nuovo impulso operativo. «Registriamo un’accelerazione – sottolineano – e confidiamo che il primo lotto, che interessa l’area dei giardini del viale e il centro storico, possa concludersi nel 2025».

L’attenzione resta alta su un appalto strategico per la città, sia per il miglioramento del servizio idrico sia per l’impatto che i cantieri hanno sulla viabilità e sulla quotidianità dei cittadini.

