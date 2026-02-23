Pubblicato sulla home page istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest. Si tratta di lavori già programmati dallo staff tecnico del Libero Consorzio ed interamente finanziati con fondi di bilancio dell’Ente.

L’importo a base d’asta è di 2.807.000 euro più Iva, compresi 84.210 euro per oneri di sicurezza, e la procedura di gara sarà effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale. Sarà interessato l’intero comparto ovest, nel quale sono state evidenziate numerose criticità (principalmente frane e dissesti della sede stradale) che rendono difficili i collegamenti tra i centri abitati. I lavori dovranno essere effettuati entro un anno dalla data di consegna degli stessi.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 16 marzo 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 17 marzo 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Tutte le informazioni al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16573

