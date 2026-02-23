CAMMARATA. Il Kamarat torna al successo davanti al proprio pubblico e conquista tre punti importanti superando di misura il San Giorgio Piana. Allo stadio Vito Di Marco i biancazzurri si impongono 1-0 al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa da un episodio nella prima frazione di gioco.

La formazione guidata da mister Fabrizio Cammarata parte con atteggiamento propositivo e trova subito il vantaggio. Al 13’ Pierce sfonda sulla corsia offensiva e serve un pallone preciso per Osvaldo, rapido a inserirsi e a battere il portiere ospite con una conclusione efficace che vale l’uno a zero.

Dopo il gol i padroni di casa gestiscono con ordine, mantenendo compattezza tra i reparti e limitando le iniziative avversarie. Il San Giorgio Piana prova ad alzare il ritmo nella ripresa, ma la retroguardia locale regge senza concedere occasioni decisive.

Il Kamarat dimostra solidità e maturità tattica, sostenuto anche dal lavoro societario del team manager Gianluca Giarratana e del direttore generale Gioacchino Privitera, punti di riferimento nella crescita del gruppo. Il triplice fischio consegna così una vittoria pesante, utile per classifica e morale. Negli spogliatoi la festa per i tre punti e la conquista della terza piazza del campionato di Eccellenza.

