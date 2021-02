Via Cesare Battisti, i lavori procedono spediti

È stato dismesso il pavimento vecchio e, così, la via Cesare Battisti, nel cuore del centro di Agrigento, è pronta a ricevere la nuova pavimentazione. I lavori , iniziati lo scorso 18 gennaio, procedono spediti. Oltre la pavimentazione, si rifarà una nuova illuminazione pubblica e un generale restyling. Le opere, che furono progettati dalla precedente amministrazione, sono finanziate con i fondi dell’imposta di soggiorno, prevedono interventi anche in una porzione della via Pirandello . Gli interventi avranno un costo di oltre 250mila euro.