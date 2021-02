Meteo: proprogata l’allerta meteo gialla

Rischio meteo, idrogeologico e idraulico. Dal comune di Agrigento avvertono sulle avverse condizioni meteo: “e’ stato diramato dal Dipartimento Regionale di protezione civile il livello di allerta gialla con fase di attenzione fino alla mezzanotte di oggi, poi, il livello di allerta è verde con fase operativa generica di vigilanza con probabilità di rovesci e temporali isolati.” In generale il codice giallo è relativo ad eventi potenzialmente pericolosi ma circoscritti, per cui è difficile prevedere con anticipo dove e quando si manifesteranno. Con l’allerta verde non sono previsti fenomeni intensi e pericolosi.