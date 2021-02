Comune di Agrigento, si è insediata il neo segretario generale Maria Concetta Floresta (VIDEO)

Si è insediata questa mattina nell’incarico di segretario generale del Comune di Agrigento, la dottoressa Maria Concetta Floresta. Nativa di Catania, dove si è laureata nel 1988, dal 1991 svolge con successo il ruolo di segretario comunale in vari comuni, soprattutto nell’area catanese e siracusana. Nel suo ultimo incarico ha retto questo ruolo nel Comune di Lentini. Oggi ad accoglierla ci sono stati il sindaco Franco Miccichè, il vicesindaco Aurelio Trupia, il Capo di Gabinetto Gaetano Di Giovanni e gli assessori comunali. Nel corso di una semplice cerimonia di saluto nell’aula consiliare del Comune, la dottoressa Floresta ha dichiarato che s’impegnerà per aiutare, con il suo lavoro, il buon funzionamento della macchina amministrativa comunale rispettando i principi fondamentali della chiarezza, della trasparenza e della legalità. Il sindaco Miccichè ha affermato che la dott. Floresta ci darà una mano d’aiuto per i prossimi cinque anni con la sua correttezza e professionalità. Il Comune ha tanto bisogno di un aiuto amministrativo che sono certo la dottoressa Floresta ci potrà dare. Mi auguro ora che tanti progetti che abbiamo pensato in campagna elettorale o altri che ne sono subentrati si potranno fare, nell’interesse della mia città e dei suoi abitanti”