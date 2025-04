Racconto corale su “fatti e misfatti in via Atenea” al Circolo Culturale Empedocleo. In tanti hanno accolto l’invito a ritrovarsi nell’ottocentesca sala del rinomato circolo agrigentino per raccontare la loro via Atenea, fare un tuffo nel passato e comprendere meglio il suo presente. Affollatissima di passanti a spasso o in giro per negozi, la strada maestra di Agrigento era chiamata anche “‘a Chiazza” ed anche «Corso forzoso», dato che era la via interna in cui si poteva e passeggiare. Dalle cinque della sera in particolare il passeggio in via Atenea permetteva ai cittadini di incontrarsi. Al crepuscolo, il fiume della folla si ingrandiva, man mano, sempre di più e si snodava incessante in su e giù da Porta di Ponte fino all’orologio della Camera di Commercio che, tutto merli e guglie, nel suo eclettismo pseudo-gotico, troneggia da due secoli all’estremità superiore della strada.

Mario Scaglia, profondo conoscitore delle antiche tradizioni di Girgenti, ha deliziato il pubblico presente al Circolo con i suoi racconti e sue poco conosciute note storiche e gustosi aneddoti, sapientemente costruiti anche con versi antichi, proverbi e metafore che hanno incantato tutti i presenti ed hanno fatto tornare alla memoria di molti l’ antico negozio di tessuti, inteso anche come “panneri”, di memoria pirandelliana e ancora avanti, a sinistra, tra il palazzo con la balconata del ristorante “da Giugiù”, il palazzetto il negozio di Antonino Messina & fratello che vantava un vasto assortimento di stoffe inglesi e nazionali per uomini, lanerie e seterie per donna, coperte e sopracoperte, tappeti, biancheria di lino e pellicceria; ma anche quelli di Errico Di Martino & Figli e di Giovanni Sinatra; le gioiellerie erano quelle di Torricelli, Garofalo, Quagliata, Bonanno e di Celi Menalippo e figlio; i negozi di calzature di Imbergamo, Ceserani, Russo & Zambito, Trapanese, Caravassi; le farmacie di Avema, Giandalia, Romano, Arturo Nastri, Miceli e Sciascia con le loro «specialità» medicinali e per medicazioni, prodotti per l’igiene, saponi, cognac, cioccolata e i sempre poco in vista articoli di gomma…e tanto altro. Hanno partecipato a questo appuntamento con la storia di Via Atenea Alberto Todaro, Calogero Sodano, Vittorio Messina, Mimmo Ferraro, Minnella.

Ha condotto l’incontro Elio Di Bella

