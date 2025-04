È Cristian Giannilivigni il nuovo miglior Sommelier di Sicilia per l’anno 2025. Un riconoscimento che segna un’importante tappa nella carriera di questo esperto di vini, il quale si è distinto per la sua preparazione e passione. La città di Palermo celebra per la prima volta il trionfo di un sommelier locale, conferendo il titolo di miglior tastevin della regione.

A premiarlo, Francesco Baldacchino, presidente regionale di AIS Sicilia. La cerimonia si è tenuta alNaxos Beach Hotel di Giardini Naxos, che, ha fatto da cornice alla sesta edizione del concorso “Miglior Sommelier Sicilia 2025”, organizzato da AIS Sicilia, dove si sono sfidati quattordici tastevin siciliani, provenienti da tutte le delegazioni provinciali dell’isola.

Un risultato straordinario che evidenzia l’eccellenza dell’AIS Sicilia, che ha sempre avuto un ruolo centrale nella promozione della cultura enologica. In questa edizione, la premiazione ha visto la partecipazione di AIS Palermo, che con orgoglio ha visto il proprio membro primeggiare tra i migliori sommelier siciliani.

Il premio, che si basa su rigidi criteri di competenza, passione e professionalità, riconosce l’impegno costante di Giannilivigni nel valorizzare il patrimonio enologico siciliano. Questo titolo non solo celebra la sua esperienza, ma anche l’importante lavoro che l’Associazione Italiana Sommelier porta avanti in tutta la regione, formando e aggiornando i professionisti del settore per elevare la qualità del servizio e la cultura del vino.

Un risultato che non solo premia Giannilivigni, ma anche il territorio palermitano, pronto a emergere sempre più nel panorama vinicolo nazionale e internazionale. Il futuro del vino siciliano è sicuramente nelle mani di chi come lui continua a promuoverlo con passione e dedizione.

