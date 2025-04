Gli agenti della Polizia Penitenziaria, guidati dal dirigente Alessio Cannatella, in servizio al carcere “Pasquale Di Lorenzo” hanno sequestrato un ingente quantitativo di hashish nascosto da un detenuto catanese. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Polizia Penitenziaria di Agrigento dopo un’attività di indagine, affidandosi ai tradizionali servizi di osservazione e controllo, ha scoperto la droga al detenuto catanese. Non è stato reso noto il quantitativo della droga appunto definito ingente. Gli agenti della Penitenziaria, nei giorni scorsi, avevano rinvenuto e sequestrato prima sette smartphone e successivamente altri due cellulari.

