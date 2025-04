Oggi, giovedì 24 aprile 2025, alle ore 18, presso il Circolo Culturale Empedocle, si tiene un evento dedicato proprio alla via Atenea. L’incontro, guidato da Mario Scaglia ed Elio Di Bella, vuole essere un momento di riflessione e condivisione. Il tema della serata, “’A Chiazza di Girgenti. Fatti e misfatti della Via Atenea”, richiama il desiderio di rivivere episodi, aneddoti e storie personali legate a questa via storica.

L’appuntamento è aperto a tutti: cittadini, appassionati di storia e semplici curiosi sono invitati a raccontare la propria “via Atenea”. Un’iniziativa che non punta solo a rievocare il passato, ma a comprenderne le trasformazioni e a valorizzare il presente della città.

Questa storica via ha visto passare soldati normanni, viandanti medievali, contadini con carri di grano, nobili in carrozza e briganti in fuga. La via Atenea ha accompagnato secoli di cambiamenti e continua ancora oggi a essere testimone del tempo.

Una volta animata da mercati e botteghe artigiane, era il cuore pulsante dell’economia cittadina. Qui si svolgevano fiere, si chiudevano affari, si assisteva alle prime sfilate delle miss locali.

La via Atenea è anche una galleria architettonica a cielo aperto. Conventi, chiese e palazzi raccontano la fede e la ricchezza di un tempo, restituendo alla città un’eredità culturale inestimabile.

Ancora oggi, la via è protagonista di eventi pubblici, cortei religiosi e celebrazioni che rafforzano il legame tra la comunità e le sue radici. La storia continua a scorrere, passo dopo passo, lungo la via Atenea.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp