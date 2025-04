Un Concerto il 27 aprile 2025: del Klangforum Wien apre ad Agrigento una stagione musicale d’eccellenza

Il prestigioso ensemble viennese sarà protagonista di uno degli eventi più attesi del calendario di Agrigento Capitale della Cultura. Il concerto si terrà il 27 aprile 2025, alle ore 21 al Teatro Pirandello (e non il 26 aprile, come era previsto per rispettare il lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco)

L’evento intitolato New Music – New Horizons, sarà l’occasione per ascoltare in prima assoluta le opere di sette compositori selezionati tramite una Call for Scores internazionale. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Nell’ambito del progetto “La Cultura dell’Ascolto”, ha l’obiettivo di valorizzare la musica contemporanea in spazi pubblici e simbolici, trasformando il paesaggio urbano in un’esperienza sensoriale condivisa. Con il concerto del 27 aprile 2025, il Klangforum Wien dà il via a un percorso musicale che trasforma Agrigento in un laboratorio sonoro a cielo aperto. Tre appuntamenti per tre modi diversi di ascoltare e vivere la musica, in un dialogo continuo tra artisti, luoghi e persone.

Dopo questo concerto, infatti, il 1° maggio la musica invaderà letteralmente il centro storico di Agrigento grazie all’evento Urban Interactions. In questa occasione, i musicisti dell’ensemble si distribuiranno nei luoghi più iconici della città, trasformandoli in stazioni sonore temporanee. L’idea è quella di costruire una vera e propria mappa musicale urbana, dove ogni angolo, ogni piazza, ogni scorcio diventa parte di una narrazione collettiva. Un modo per vivere la città con orecchie nuove, per ascoltarla mentre suona la sua voce più contemporanea.

Il 3 maggio, il progetto si chiuderà con un evento unico nel suo genere: il Symposion. Ispirato ai dialoghi platonici, questo concerto-marathon si svolgerà al Teatro dell’Efebo e durerà circa sette ore. Il pubblico sarà invitato a vivere l’esperienza in modo libero e informale, tra cuscini, futon e degustazioni di vino. Durante questo lungo flusso musicale, saranno eseguite opere di alcuni dei più importanti compositori del Novecento e contemporanei: da Sciarrino a Xenakis, da Cage a Iannotta. Un’immersione totale nel suono, pensata per stimolare i sensi e la riflessione.

Al centro di queste tre esperienze vi è il desiderio di intrecciare la musica contemporanea con il tessuto urbano e umano della città, in un dialogo che supera i confini dell’estetica per abbracciare la dimensione sociale e partecipativa dell’arte.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp