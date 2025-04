Con deliberazione votata a maggioranza, il consiglio comunale di Agrigento ha approvato una variazione urgente al bilancio per recepire fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è sostenere interventi concreti nel settore dei servizi sociali, puntando al miglioramento della qualità della vita delle fasce più fragili della popolazione. Con nuovi finanziamento si potenziano tre assi fondamentali della solidarietà socile: anziani non autosufficienti, persone con disabilità e senzatetto.

Il Comune di Agrigento beneficia del finanziamento come capifila del distretto socio-sanitario. La variazione di bilancio consente che tali risorse entrino nel bilancio comunale e siano immediatamente utilizzabili.

Uno degli aspetti centrali del piano riguarda le misure per prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, promuovendone l’autonomia e il mantenimento a domicilio grazie ad un contributo di 2 milioni 460 per l’intero distretto socio sanitario. Servizi che evitaranno il ricorso precoce alle strutture residenziali e a valorizzare percorsi personalizzati e domiciliari. .

Il progetto prevede 715 mila euro per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità, al fine di accompagnare i cittadini disabili in percorsi di vita indipendente, integrazione lavorativa e partecipazione sociale.

Due le linee di intervento dedicate alle persone senza fissa dimora. La prima riguarda servizi di housing temporaneo per un valore di 710 mila euro, utili a fornire un alloggio dignitoso e un punto di partenza per un percorso di reintegrazione. La seconda, dal valore di 1 milione e 90 mila euro, finanzierà servizi di supporto continuativo, assistenza sociale e sanitaria, con l’obiettivo di costruire un percorso duraturo di uscita dalla marginalità.

Tutti i servizi previsti saranno ospitati presso Villa Betania, un immobile storico che il Comune sta ristrutturando per trasformarlo in un centro dedicato alla solidarietà. Una volta terminati i lavori, la villa diventerà il punto di riferimento operativo per l’erogazione dei servizi previsti dal finanziamento.

