Via Atenea riparte: commercianti e imprenditori uniti per il rilancio del centro storico

Ad Agrigento nasce un nuovo fronte per il rilancio del cuore pulsante della città: commercianti, ristoratori, albergatori e imprenditori di via Atenea e delle strade limitrofe si sono riuniti in un comitato per riportare vitalità e attrattività al centro storico. Un’alleanza che conta già 72 membri, uniti dall’obiettivo comune di dare nuova linfa alla principale via dello shopping e della movida agrigentina.

Il primo passo è stato individuare un rappresentante per ogni categoria: Massimo Accurso Tagano per i bed&breakfast e le case vacanza, Alessandro Ravanà per ristoranti e bar, Massimiliano Mendolia Calella per il commercio, Giulia Nicotra per l’organizzazione eventi, Lilly Contino per i laboratori artistici e Alessandro Accurso Tagano come portavoce dell’intero comitato.

«Oltre 70 attività siamo uniti e forti – afferma Accurso Tagano – e oggi vinciamo perché stiamo abbattendo le differenze per lavorare insieme. La via Atenea non è morta, anzi, è pronta a rinascere».

Le prime iniziative sono già in cantiere: si punta a un rilancio che valorizzi l’offerta turistica e commerciale tutto l’anno, con eventi e attività che accompagneranno la città fino all’estate. Il primo incontro ufficiale tra i delegati avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di avviare una programmazione in vista del Mandorlo in Fiore e chiedere un confronto immediato con l’Amministrazione Comunale.

Una sfida ambiziosa che nasce dalla convinzione che il centro di Agrigento possa tornare a essere un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

